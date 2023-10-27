رئاسة فلسطين: المعركة الآن تتركز على وقف النار في غزة

في اليوم الـ21 للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه "يجب وقف العدوان على غزة فوراً".

وقال أبو ردينة في مقابلة مع "العربية/الحدث"، الجمعة، إن الجهود الدولية مستمرة لوقف النار.

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كما أضاف أن "المعركة الآن هي وقف إطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني من الموت اليومي".

"التهجير ممنوع"

كذلك أردف أن "الشعب الفلسطيني موحد في هذه المعركة"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه. التهجير ممنوع، واللجوء مرة أخرى ممنوع".

ومضى قائلاً: "سنعرف كيف ندافع عن حقوقنا أمام التهديدات الإسرائيلية".

"المنطقة بأسرها على فوهة بركان"

كما شدد أبو ردينة على أن "القضية ليست إغاثة وأدوية فقط وإن كانت ضرورية"، موضحاً أن "المشروع يجب أن يكون مشروعاً سياسياً كاملاً لإقامة دولة فلسطينية والحفاظ على القدس".

فيما ختم بأن "المنطقة بأسرها على فوهة بركان ما لم يتم وقف النار بغزة"، لافتاً إلى أنه "إذا أرادت المنطقة ألا تحترق عليها أن تساهم فوراً في وقف إطلاق النار".

حصار مطبق

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر، فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على غزة مانعة دخول المياه والسلع والوقود، وقاطعة الكهرباء ومياه الشرب، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة.

كما كثفت غاراتها العنيفة على القطاع المكتظ بالسكان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، نصفهم من الأطفال والنساء، في حين أصيب أكثر من 10 آلاف.