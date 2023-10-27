القسام: تصدينا لمحاولة إنزال برية إسرائيلية على شاطئ رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تصدت فجر اليوم الجمعة، لمحاولة إنزال بري للجيش الإسرائيلي على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت القسام في بيان بأن الجيش الإسرائيلي حاول فجر اليوم القيام بعملية إنزال على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة والتصدي لها والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين.
كما أضافت أن ذلك "استدعى تدخل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".
رابع توغل إسرائيلي
وكان الجش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن توغل بري محدود وسط قطاع غزة تحت حماية مروحيات عسكرية وطائرات بدون طيار، في رابع توغل بري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
كذلك قال في بيان إن "قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تابعة للجيش توغلت وسط قطاع غزة".
طائرات ومدفعيات
وأضاف: "كجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة للجيش غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في حي الشجاعية وأنحاء القطاع".
وتابع: "غادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا".
يذكر أن الحرب على قطاع غزة بدأت قبل ثلاثة أسابيع عقب هجوم مباغت لحماس على مناطق في إسرائيل أسفر عن مقتل 1400 شخص، فيما خلفت الغارات الإسرائيلية على القطاع أكثر من 7 آلاف قتيل جلهم من النساء والأطفال.
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