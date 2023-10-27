لا مصلين في الأقصى.. إسرائيل تشدد قبضتها على القدس

بعدما كانت باحاته تضج بمئات الآلاف من المصلين، فرغت ساحات المسجد الأقصى في اليوم الـ 21 من تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

فقد أفادت مراسلة العربية/الحدث اليوم الجمعة بأن عدداً قليلاً من المصلين الكبار في السن وصلوا المسجد الأقصى.

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كما أوضحت أن إسرائيل سمحت فقط لمن يتجاوز عمر الـ 75 بدخول المنطقة. فيما لم يسمح للشباب أو لمن هم فوق الخمسين حتى كما كان يتم سابقا بالدخول.

وأشارت إلى أن هناك صعوبة أصلا في إلى المسجد بسبب نقاط التفتيش المنتشرة بكثافة في كامل القدس.

شبه فارغة

إلى ذلك، أكدت أن جميع المداخل المؤدية إلى المسجد أغلقت من قبل قوات الشرطة، وانتشرت نقاط التفتيش بكثافة في محيط المسجد والأحياء القديمة للقدس. وأضافت أن الشوارع في محيط المسجد شبه فارغة.

ومع مواصلة إسرائيل الحرب للأسبوع الثالث حتى الآن على قطاع غزة، كثفت أيضاً العمليات في الضفة الغربية أيضا، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات.

يذكر أنه منذ تفجر الصراع في غزة يوم السابع من أكتوبر، رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في كافة أنحاء البلاد، لاسيما في القدس والضفة الغربية أيضا، خوفاً من تفلت الوضع تضامناً مع غزة.

فيما سجل عدد من الاعتداءات من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين.

ويتخوف العديد من المراقبين أن تشتعل جبهات جديدة في الداخل الإسرائيلي بالإضافة إلى المواجهات في الضفة والغارات الجوية العنيفة على القطاع المحاصر منذ أسابيع.