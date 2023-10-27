صيحات ضد الحرب في لبنان.. "أنقذوا فلسطين بس ارحمونا"

فيما باتت حدود لبنان الجنوبية ساحة لمناوشات متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ انطلاق هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر، ارتفعت العديد من الأصوات اللبنانية للمطالبة بعدم جر البلاد إلى الحرب.

فقد أطلق مواطنون حملة "لا للحرب"، مع هاشتاغ #لبنان_ضد_الحرب، وشعار "أنقذوا فلسطين وارحموا لبنان".

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وأكد مطلقو الحملة تضامنهم "مع فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والصمود والأرض والدولة"، لكنهم رفضوا في الوقت عينه أخذ لبنان إلى الحرب "من قبل أي جهة".

"الدولة اللبنانية فقط"

وقال أحد منظمي الحملة إن "علينا تطبيق الدستور، ومن لديه الشرعية الوحيدة للدفاع عن لبنان وقرار الحرب هو الدولة اللبنانية فقط، فإذا قررنا الدخول إلى الحرب، فلتقرر الحكومة ومجلس الدفاع وليس طهران، إذ نرفض اتخاذ القرار في إيران"، وفق ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية.

كما أردف: "نرفض الدخول في دوامة الدمار والعنف التي يتحمل تبعاتها المجتمع اللبناني بأسره ويخرج الجميع منها خاسراً".

"سيترحمون على حرب 2006"

يذكر أنه منذ تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إثر هجوم حماس، وتسللها براً وبحراً وجواً إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، لم تهدأ الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث شهدت عدة مناوشات بشكل شبه يومي.

في حين حذرت السلطات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية، محملة إياها مسؤولية أي تفلت من قبل حزب الله أو غيره على الحدود.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله "سيرتكب أكبر خطأ في حياته" إذا ما قرر الدخول في حرب ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان الأحد: "سيترحمون على حرب لبنان الثانية (2006)"، مضيفاً: "سنضربه بقوة لا يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمراً".

بينما حذر العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق.