الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد من دخول غزة.. "ما زلنا بالميدان"

بعد الغارات العنيفة التي شهدها قطاع غزة ليل أمس، كشف الجيش الإسرائيلي بعض التفاصيل عن العملية الموسعة التي نفذها، وشاركت فيها 100 طائرة، ناشراً مقاطع مصورة منها.

كما أكد اليوم السبت أن قواته التي توغلت ليلاً شمال غزة ووسعت عملياتها، لا تزال في الميدان، بعد أن دخلت من 3 محاور، من بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج.

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في حين أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت الليلة الماضية نحو 150 هدفا تحت الأرض شمال غزة، بينها أنفاق يستعملها مقاتلو حركة حماس.

#فيديو قوات برية لجيش الدفاع في نشاط عسكري داخل قطاع غزة pic.twitter.com/52gim8g1Vy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

كما أشارت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم القضاء على عناصر من الحركة، وتدمير مواقع قتالية، وبنى تحتية تحت الأرض للحركة. وأوضحت أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في القصف على شمال غزة.

رئيس المنظومة الجوية؟!

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عصام أبو ركبة، قيادي مهم في حماس، لافتا إلى أنه رئيس المنظومة الجوية التابعة للحركة. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر منصة إكس إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا الليلة الماضية من "تصفيته".

#عاجل أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة حيث تمكنت الطائرات خلال الغارات من تصفية مخربين من حماس وتدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض بالاضافة الى بنى تحتية ارهابية أخرى تحت الارض.



خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية شاركت نحو… pic.twitter.com/73Af8O8Pwv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

كما أضاف أنه "كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي" التابعة لحماس. وزعم أدرعي أن أبو ركبة شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، "عبر توجيه الذين تسللوا بالمظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة الطائرات المسيَّرة لمهاجمة مواقع الجيش".

كذلك، أفيد بمقتل قائد القوة البحرية لحماس، راتب أبو ذهيبان، الذي قاد محاولة اختراق قاعدة زيكيم، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكانت القوات الإسرائيلية واصلت خلال الليل غاراتها المكثفة والعنيفة على كافة مناطق غزة.

أكبر توغل بري

بينما نفذت توغلاً برياً وصف بأنه أكبر وأهم من التوغلات السابقة، مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع. إذ دخلت مجموعات من المدرعات إلى داخل القطاع، واشتبكت مع عناصر من حماس.

فيما اعتبر عدد من المحللين أن ما جرى أمس أشبه باختبار من قبل إسرائيل لقدرات جنودها على الأرض، ودفاعات مقاتلي حماس على السواء، قبل الاجتياح الكبير المرتقب.