بالتفاصيل.. هذه آلية دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة

بينما يرزح قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي مشدد، تمر المساعدات الإنسانية والإغاثية الداخلة إليه بعدة خطوات قبل عبورها معبر رفح من مصر إلى داخل القطاع، وذلك في ظل شروط وضعتها إسرائيل، منها خضوع المساعدات للتفتيش من جانبها.

وتعبر المساعدات بداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجا التجاري الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

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الشاحنات المرفوضة تعود

بعد ذلك تعود الشاحنات التي تمت الموافقة على دخولها إلى معبر رفح لتدخل غزة، بينما تعود الشاحنات المرفوضة.

وعقب استكمالها الإجراءات المطلوبة من حيث التنظيم والتغليف، تدخل الشاحنات المرفوضة مجدداً إلى غزة.

رفض 12 شاحنة

ورفضت إسرائيل حتى الآن دخول 12 شاحنة من الدفعة الرابعة وست شاحنات من الدفعة الثالثة من المساعدات بسبب مخالفتها للمواصفات وعدم استكمال الإجراءات من حيث التنظيم والتغليف.

وآلية دخول المساعدات تم الاتفاق عليها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، وتشمل قيام إسرائيل بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر العوجا التجاري، وفق ما قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء العالم العربي.

وتم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال 20 شاحنة من المساعدات يوميا إلى القطاع، على أن تتوجه هذه المساعدات إلى معبر العوجا لتخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي قبل الموافقة على دخولها.

لا للوقود

وكانت إسرائيل قد رفضت إدخال الوقود إلى القطاع، وغالبية المساعدات التي دخلت احتوت على مواد إغاثة مثل الأغطية والخيام ومياه الشرب، ومستلزمات طبية لازمة للعمليات الجراحية مثل أجهزة الأكسجين وغيرها، كما دخلت ثلاث سيارات إسعاف قادمة من الكويت، بحسب ما أبلغ سائقون وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الهلال الأحمر المصري اليوم، إن 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية عبرت من معبر رفح.

وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة.

84 سيارة دخلت

وأضاف المدير التنفيذي هاني الناظر في مؤتمر صحافي أن عدد الشاحنات التي دخلت في حدود 84 سيارة "وهذا عدد صغير".

كذلك قال الناظر إن هناك أكثر من ألف شاحنة مساعدات موجودة على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفرق الطبية لم تدخل قطاع غزة حتى الآن.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي، إن الاتحاد يتوقع اشتداد الأزمة في قطاع غزة، مضيفا "سنواصل القيام بدورنا على كافة المستويات".