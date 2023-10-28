غزة تحت النار.. هذه استراتيجية إسرائيل لمواجهة حماس

واصلت القوات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية غاراتها على قطاع غزة، بينما نفذت توغلاً برياً وصف بأنه أكبر وأهم من التوغلات السابقة، مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع.

فقد وقع قصف مكثف على غزة مساء الجمعة، وأفادت حماس عن وقوع قتال عنيف على الأرض مع الجيش الإسرائيلي خلال ليل الجمعة – السبت، ما يطرح تساؤلاً حول بداية الهجوم البري الذي أعلن عنه المراقبون كثيراً.

مادة اعلانية

"بيئة العمليات"

وهذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل أمس تشير إلى أنها لا تزال في مرحلة الإعداد حيث تعتبر استطلاعاً لمرحلة مقبلة أكبر، إذ قامت أولاً بتشكيل ما يطلق عليه عسكرياً بـ "بيئة العمليات" على غرار ما تفعله الجيوش الغربية، وفق ما تحدث به الجنرال فرانسوا شوفانسي مستشار في الجغرافيا السياسية، لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

قصف مدفعي وجوي

وتتضمن هذه الخطوة قصف المدفعية والطائرات بداية للبنية التحتية لحماس، وقطع الاتصالات إذ لم يعد من الممكن الاتصال عبر الإنترنت في وقت مبكر من مساء أمس في غزة وذلك لإرباك الدفاع.

تنفيذ عمليات تسلل

ثم استغل الجيش الإسرائيلي، الذي يتمتع بتفوق تكنولوجي لا يمكن إنكاره، الليل لتنفيذ عمليات التسلل، حيث سيحاول ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة جندي برفقة حوالي عشر دبابات، وفقاً لصراعات مماثلة سابقة، اختراق الطرق.

إلى ذلك سيقوم هؤلاء الجنود على الأرض بالاتصال وطلب المعلومات واتخاذ القرار بشأن مدى فعالية الضربات السابقة.

إرسال وحدات مشاة

وعندها فقط، عندما تكون لديهم الصورة العملياتية، يمكنهم إرسال مثل هذه الوحدة المدرعة، مثل وحدة المشاة، لتنفيذ ضربات دقيقة، أما في الوقت الراهن، يختبر الجيش الإسرائيلي قدرة حماس ومقاومتها، إذ أن الجزء الأكبر من قواتها لم يصل بعد إلى القطاع، وفق تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ماذا حدث ليل الجمعة؟

وانطلق التوغل البري الإسرائيلي أمس الجمعة من 3 محاو بموازاة مشاركة حوالي مائة طائرة مقاتلة، والذي أدى إلى تدمير مئات الأهداف التابعة لحماس، وفقاً لرئيس عمليات القوات الجوية الإسرائيلية العميد جلعاد كينان.

تدمير 150 هدفاً

وفي منشور على موقع "إكس"، نقلت القوات الإسرائيلية عن كينان قوله إن "هدف القوات الجوية واضح: تدمير كل ما تمسه يد حماس".

وقال إنهم دمروا مئات الأسلحة وإنهم يعتزمون قتل "كل إرهابي كبير أو صغير وكل بنية تحتية إرهابية لحماس".

تعرضت مدينة #غزة لقصف إسرائيلي عنيف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى#العربية pic.twitter.com/B8cP1Tlf1V — العربية (@AlArabiya) October 28, 2023

من جانبها، كشفت القوات الجوية الإسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية نحو 150 هدفا تحت الأرض شمال قطاع غزة، ما أدى إلى القضاء على عناصر من حماس بفعل الضربات وتدمير مواقع قتالية وبنى تحتية تحت الأرض للحركة.

كذلك أعلنت إسرائيل قتل قائد القوة الجوية لحركة حماس، عاصم أبو ركبة، والذي كان مسؤولاً عن الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية.

اشتباكات شمال ووسط غزة

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات لقواته البرية، بما في ذلك قوات المشاة وقوات الهندسة القتالية والدبابات، العاملة في قطاع غزة خلال الليل وحتى هذا الصباح.

فيما لا تزال القوات في غزة حتى الآن، وتعمل في عمق الأراضي التي تسيطر عليها حماس أكثر من التوغلات المحدودة السابقة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

في المقابل، قال الجناح العسكري لحركة حماس على تطبيق تلغرام إنه يخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في شمال غزة حول بيت حانون وفي وسط القطاع شرق مخيم البريج للاجئين.

هل تستطيع إسرائيل مواجهة مقاتلي حماس؟

ويبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة الدبابات الإسرائيلية مواجهة كمائن مقاتلي حماس في الأماكن الحضرية، الأمر الذي يعد صعباً وفق محللين، بناء على تجارب سابقة كما حدث في لبنان 2006 مع مقاتلي حزب الله.