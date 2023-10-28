نشرت صوراً.. إسرائيل تقصف حزب الله جنوب لبنان

على وقع تصاعد التوتر الإقليمي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر وبالتزامن مع التوغل البري الكبير الذي نفذته القوات الإسرائيلية أمس في شمال غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع لحزب الله أيضا جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان اليوم السبت، إن طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، موضحاً أن ذلك جاء ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا.

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وخيم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشبعا في الجنوب اللبناني "بعد ليل ساخن تخلله قصف إسرائيلي".

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد قصف متبادل واشتباكات دارت بالمنطقة منذ أن شنت فصائل فلسطينية هجوما مباغتا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الجاري.

ومن جانبهم، حذر العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق.