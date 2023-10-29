أطفال غزة يصرخون ويناشدون العالم: أوقفوا الحرب

يواجه سكان غزة مصيرا مجهولا مع تفاقم معاناتهم جراء القصف والنزوح.. أما الأطفال فضاقوا ذرعا وتعالت أصواتهم للعالم بأن "أوقفوا الحرب".

وتحدث أطفال غزة عن معاناتهم بسبب التهجير من مربع إلى آخر في قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي، كما تحدث البعض عن معاتاته في مخيمات النزوح وفقدانهم معظم أفراد أسرتهم.

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ومنذ ليل الجمعة لم يتوقف القصف العنيف على قطاع غزة المحاصر. ووسط هذه التطورات، أفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات بين قوات إسرائيلية وقوات من الفصائل الفلسطينية على الحدود الشرقية الشمالية لقطاع غزة في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وأفاد إعلام فلسطيني باندلاع اشتباكات عنيفة بعد محاولة القوات الإسرائيلية التوغل إلى جباليا شمال شرق غزة، كما أفاد بأن مسلحين فلسطينيين تصدوا لمحاولة قوات إسرائيلية التوغل في خان يونس.

وأكد الشهود سماع أصوات المدفعية واشتباكات بالأسلحة الثقيلة، معتبرين أن ذلك نجم عن محاولات القوات الإسرائيلية التوغل إلى جباليا.

كما قالوا إن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، ليل السبت الأحد، أن الحرب على عزة أودت بحياة 8 آلاف شخص في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى جراء الحرب الإسرائيلية تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان حذّر المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن "ساحة معركة"، وحثهم على المغادرة، فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.

وأشاروا إلى أن حزاما ناريا إسرائيليا طال مناطق الصفطاوي وبئر النعجة ودوار أبو شرخ في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.