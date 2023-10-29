غزة تحت القصف الإسرائيلي.. توسيع العملية البرية واستغاثات عقب عودة الاتصالات

يوم جديد من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يشهده قطاع غزة، اليوم الأحد، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما تستمر معاناة أهل غزة من ويلات الحرب التي قتلت وأصابت الآلاف وتركت مئات الآلاف مشردين بلا مأوى.

مباشر من العربية | عودة الاتصالات إلى #غزة .. و #إسرائيل تدعو مجددا سكان القطاع للتوجه جنوبا

https://t.co/AW4RGeKrur — العربية (@AlArabiya) October 29, 2023

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين شمالي غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 450 هدفا تابعا لحماس في غزة خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى استهداف نقاط مراقبة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في غزة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إضافية دخلت إلى قطاع غزة في إطار توسيع العملية البرية التي تشنها إسرائيل على غزة.

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هذا وفيما دوّت صفارات إنذار في بلدات غلاف غزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بوجود دمار كبير في محيط مجمع الشفاء الطبي جراء الغارات الإسرائيلية، مضيفاً أن الغارات استهدفت منازل في جباليا ومخيم النصيرات بقطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مستمر على شرق خان يونس وشرق رفح.

وتزامنا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بتلقيه نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات للقطاع، ووصفت الهيئة الإغاثية الوضع الميداني بأنه يزداد صعوبة، مشيرة إلى نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات الحالي ضعيف للغاية ويغطي 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا

وفيما بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأصيب مئات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. يأتي هذا بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية شن حملة قصف عنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي.

8 آلاف قتيل و20 ألف جريح

هذا وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح. وذكرت المصادر أن نصف عدد الضحايا من الأطفال، مشيرة أيضا إلى وجود أكثر من 1500 بلاغ عن مفقودين.

على الرغم من أن قطاع غزة عاش خلال الساعات الماضية على وقع قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر، فإن قطع الاتصالات والإنترنت كان فجّر غضباً عارماً وسط تحذيرات دولية من مخاطر هذه الخطوة.

وأمام هذا التنديد، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بأن هناك عودة تدريجية للاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت إلى قطاع غزة. وأضاف أنه بات بوسع المشتركين الآن إجراء اتصالات واستقبال رسائل على الهواتف المحمولة، وإن أشار إلى ضعف في الخدمة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بعودة الاتصالات فعلاً دون تقديم أي تفاصيل عن الموضوع.

تفسيران

في هذا السياق، أوضح مستشار "العربية" للشؤون الأميركية وليد فارس، في مداخلة مع "العربية" و"الحدث"، أن لهذه العودة تفسيرين، الأول أن إسرائيل قطعت الاتصالات حتى تؤمن توغلها البري لا أكثر، في إشارة منه إلى أن تل أبيب أرادت التشويش على حركة حماس لتأمين توغلها في القطاع خلال الساعات الماضية، وبمجرد انتهاء العملية أعادت الأمور لطبيعتها.

والتفسير الثاني، أن حركة حماس استعملت شبكة احتياطية تمتلكها ولا أحد يعلم عن تفاصيلها شيئاً، مؤكداً أن الموضوع بحاجة بيانات رسمية لتوضيح ما جرى.

عودة الاتصالات إلى غزة

أتت هذه التطورات بعد إعلان مصر جاهزيتها لتقديم الاتصالات لقطاع غزة بعد طلب فلسطيني، حيث أفاد مصدر مسؤول بشركة اتصالات "WE" في مصر، بأن شركة اتصالات مصر جاهزة بعدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

جاء هذا بعدما قال مسؤول بشركة فودافون مصر، إن الشركة مستعدة أيضاً لتوفير أبراج محمول متحركة لإرسالها إلى مدينة رفح المصرية، لتوفير تغطية تصل إلى حدود 10 كيلومترات داخل قطاع غزة، حال تشغيلها بالطاقة القصوى.

تنديدات دولية

وكانت إسرائيل قد أغرقت القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني إنسان والمحاصر منذ 3 أسابيع في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وسط انقطاع كافة الاتصالات، ما صعب عمل المستشفيات وفرق الإغاثة والإسعاف، وفاقم بالتالي معاناة أهل غزة.

وأثارت الخطوة الإسرائيلية انتقادات واسعة من قبل منظمات إغاثية وإنسانية، فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لاسيما أنها تمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، ويرفع عدد القتلى، بحسب ما أكدت العديد من المنظمات الأممية والإنسانية.

فيما رجح عدد من الخبراء أن يستمر الأمر أياماً، إلا أن معلومات أفادت بعودة تدريجية للخدمة صباح اليوم.