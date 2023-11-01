إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة بغزة لا لوقف النار.. مصدر يكشف

فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، أفاد مصدر إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وقال "مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات"، وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو".

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وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حاليا في غزة ليس هو الحل الصحيح، مشيراً إلى أن بلاده "لا تريد خسارة أرواح المدنيين على الإطلاق وتعمل بجهد أن تقوم إسرائيل بعمليات بخسائر مدنية عند أقل مستوى".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعارض أيضا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة "حماس" الفلسطينية باستعادة عافيتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.

كما أشارت وزارة الخارجية إلى مدى ملاءمة فترات توقف إنسانية لمغادرة اللاجئين أو توصيل المساعدات الإنسانية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن حصيلة القصف الإسرائيلي بلغت 8796 قتيلا معظمهم من المدنيين.