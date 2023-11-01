غزة تشهد أعنف قصف إسرائيلي منذ بدء الحرب.. وانقطاع تام للإنترنت

فيما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي، هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة غزة الساحلية من 5 محاور بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف، في أعنف قصف إسرائيلي تعيشه المدينة المحاصرة منذ بدء الحرب وسط انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية عند معبر بيت حانون شمال القطاع، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

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كذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إضاءة في أماكن توغله بشمال غزة. وذكر مراسل "العربية/الحدث"، أن قوات إسرائيلية تحاول التقدم نحو بلدة عبسان شرق خان يونس.

كما وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة الكرامة شمال غربي غزة، بينما شهد حي الزيتون جنوب شرقي القطاع قصفا إسرائيليا عنيفا.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بوصول القوات الإسرائيلية إلى حي الكرامة شمال غزة.

في الأثناء، أكدت وزارة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من سقوط أكثر من 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

تدمير حي سكني بالكامل

وبينت وزارة الداخلية في غزة أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه "إبادة جماعية" في شمال القطاع.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارة استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكّداً أنه "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا، والتي سيطرت على مبانٍ مدنية في مدينة غزة".

وشنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

ما دفع إسرائيل للرد بشكل غير مسبوق على القطاع المحاصر، ما تسبب بمقتل 8525 شخصا في بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قبل هجوم مخيم جباليا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي توعّد بـ"القضاء" على حماس بعد هجومها، رفض الاثنين الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك سيكون "استسلاما" لحركة حماس.