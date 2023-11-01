رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد أخفقنا

بعدما أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي سابقاً بوقوع "أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم مباغت شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، أعلن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هارون حاليڤا أن الاستخبارات تحت إمرته حصدت فشلاً كبيراً وأخفقت في توفير إنذار حول إمكان اندلاع حرب.

وأضاف حاليڤا اليوم الأربعاء: "كما قلت منذ البداية أنا من يتحمل مسؤولية هذا الفشل".

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ضربة مؤلمة

يشار إلى أن تساحي هانغبي كان قال في إحاطة صحافية يوم 14 أكتوبر رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم: "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

كما أردف: "اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

كذلك أوضح أن إسرائيل فشلت في مهمتها لصد الهجوم من غزة، مؤكداً التعرض لضربة مؤلمة، مشدداً على أن التركيز الآن ينصب على الرد القاسي وإنهاء حماس في غزة.

مقتل الآلاف

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8796 شخصاً، معظمهم مدنيون، وبينهم 3648 طفلاً، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.