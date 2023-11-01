رشقة صاروخية "كبيرة" أطلقت صوب أسدود وغلاف غزة

في ظل القصف الجوي المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ومستوطنات غلاف غزة.
إلى هذا، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أنها أطلقت رشقة صاروخية على قوات إسرائيلية احتشدت في مستوطنة صوفا بالقرب من غزة.
صفارات الإنذار تدوي
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وغلاف غزة بعد "رشقة كبيرة" من الصواريخ.
فيما لم يذكر الإعلام الإسرائيلي أي تفاصيل عن وقوع خسائر أو إصابات.
ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي
في موازاة ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء مقتل تسعة من جنوده في قتال في شمال غزة.
بذلك يصل إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية إلى 11.
فتح معبر رفح للأجانب
في الأثناء، شوهد العشرات وهم يدخلون معبر رفح من غزة إلى مصر يوم الأربعاء. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة القطاع المحاصر منذ بدء الحرب.
لحظة سقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية في #غزة على مدينة #أسدود جنوب #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/Vr6qnmONf3— العربية (@AlArabiya) November 1, 2023
وتجمع المئات عند المعبر في أوقات مختلفة في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يسمح لهم بالخروج بسبب الخلافات بين مصر وإسرائيل وحماس. ولم يسمح لأحد بمغادرة غزة، باستثناء أربع رهائن أفرجت عنهم حماس. وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة أسيرة في وقت سابق من الأسبوع.
نقل جرحى لمصر
فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أنه سيجري نقل أكثر من 80 جريحا فلسطينيا من غزة إلى مصر يوم الأربعاء لتلقي العلاج الطبي. وشوهدت سيارات الإسعاف تدخل معبر رفح من الجانب المصري، كما تم إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد القريبة.
وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.
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