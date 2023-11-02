الجيش الإسرائيلي: نواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه يعمق من عمليته في غزة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحافي: "سنواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة.. وسنواصل الدفاع عن الحدود الشمالية برا وبحرا وجوا"، بحسب تعبيره.

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وحول الأسرى لدى حماس، قال: "أبلغنا عائلات 242 من المخطوفين في غزة".

الجيش الإسرائيلي: أبلغنا عائلات 332 من عائلات جنودنا الذين قتلوا منذ بدء الحرب #العربية pic.twitter.com/g691KhOW4P — العربية (@AlArabiya) November 2, 2023

وكانت القوات الإسرائيلية نشرت مشاهد لمقاطع مصورة مختلفة لعمليات انتشار أفرادها في غزة واجتياحها المحدود للقطاع في أوقات مختلفة ليلا ونهارا.

ووسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، شهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، كما أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة، فيما طال القصف الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لـ"الأنروا" في مخيم الشاطئ في غزة.

وارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.

وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر أمس الأربعاء أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 8800 فلسطيني، بينهم 3648 طفلا. كما أعلنت الوزارة إصابة أكثر من 24 ألف شخص جراء الحرب في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.