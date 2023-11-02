سوناك وغوتيريش يؤكدان ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس إن سوناك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفقا على الحاجة إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف المتحدث باسم داوننج ستريت "الزعيمان... ناقشا الوضع الإنساني المتدهور في غزة واتفقا على أهمية التعجيل بزيادة إيصال المعونات الإنسانية المنقذة للحياة".

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وأردف قائلا "اتفق رئيس الوزراء والأمين العام أيضا على الحاجة إلى تنشيط الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع وإحراز تقدم نحو حل الدولتين".

واجتمع الزعيمان على هامش حضورهما محادثات اليوم الأخير لقمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك في إنجلترا.

وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس إن واشنطن تؤيد هدنة مؤقتة لأغراض إنسانية. وعبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن قلق بلاده البالغ من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا "لهذا السبب نعمل على فتح قنوات إنسانية لغزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستمر بما في ذلك الطعام والمياه والرعاية الطبية للمدنيين هناك".

وأوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت لأهداف إنسانية للسماح بتقديم وتوزيع المساعدة الإنسانية في غزة ولإخراج الرهائن وتوفير ممرات آمنة للمدنيين للوصول إلى المساعدة الإنسانية أو الانتقال إلى مواقع أكثر أمانا لإنقاذ حياة المدنيين.

وأمس الأربعاء، أعلنت مصر، الانتهاء من تسليم القافلة الأولى بالكامل المُحملة بالمساعدات الإغاثية للجانب الفلسطيني.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي بدأت في الانطلاق يوم 14 أكتوبر الماضي، مؤكدا أنها القافلة الأضخم حيث تضمنت 108 قاطرات محملة بــ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن القافلة يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من الشباب المتطوعين للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.