حماس: نفذنا هجوماً غرب غزة ودمرنا 6 دبابات إسرائيلية

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مقاتليهم يواصلون التصدي لآليات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، في اليوم السابع والعشرين على عملية طوفان الأقصى.

وأضاف أبوعبيدة: القسام تمكنت من تدمير ما قوامه كتيبة من قوات الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مقاتلي القسام دمروا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة الخميس.

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف بمقتل عدد من الجنود: حرب #غزة لها ثمن مؤلم وباهظ#العربية pic.twitter.com/sw84ns7llY — العربية (@AlArabiya) November 2, 2023

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وأكد أبو عبيدة، أن القسام تؤكد استمرارها في عملياتها الدفاعية ضد قوات الاحتلال، لافتا إلى أن سلاح المدفعية في القسام يواصل دك قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

وأكمل أبو عبيدة: لا نكاد نحصي عمليات مجاهدي المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال، مؤكدا أن أعداد القتلى من جنود الاحتلال أكبر بكثير مما تعلنه قيادة الاحتلال العسكرية.

وأوضح أبو عبيدة، أن ناقلة الجند "النمر" التابعة للاحتلال سقطت في أول اختبار أمام قذائف القسام.

أسلحة محرمة دولياً

يأتي ذلك فيما أعلن القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان اليوم الخميس أن "إسرائيل تستخدم ضد غزة أسلحة محرمة دولياً، مثل الفوسفور الأبيض". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في أقل من 24 ساعة راح ضحيتها نحو ألف قتيل وجريح. وتابع: "نعتبر أن الإدارة الأميركية وكل من يدعم العدو شركاء له في مجازره".

ولفت إلى أن "هناك عبئا كبيرا على القطاع الصحي في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.. والواقع الصحي في غزة كارثي وحتى اللحظة لا تصل الإمدادات الكافية".

وأشار الى أن إغاثة غزة في حدها الأدنى تتطلب إدخال 300 شاحنة مساعدات يومياً. وأكد أن "الاحتلال يكذب حين يدعي أن هناك مواقع للمقاومة في المستشفيات".

أكد القيادي في حماس خلال مؤتمر صحافي أن أي مصير لقطاع غزة يجب أن يحدده الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات، قائلا: "لن نقبل أي تصريحات تتحدث عن مستقبل غزة بعد الحرب".

وأكد أن "الحرب الحالية لن تمر بسهولة"، مثمنا "دور مصر بفتح معبر رفح لدخول المساعدات ونطلب المزيد". وتابع: "السفن الطبية يجب أن ترسل إلى شواطئ غزة وليس خارجها".

وقال ممثل حركة حماس إن الحظر الذي فرضته ألمانيا على أنشطة الحركة يظهر أنها تشارك إسرائيل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن ما تردد عن وجود توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي مرفوض، فليس الشعب الفلسطيني من تُفرض عليه الوصاية.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الخميس أن محاولات التدخل لفرض واقع جديد يكون على مقاس بعض الدول وعلى مقاس الاحتلال في قطاع غزة مرفوض تماما، وسيتصدى لها الشعب الفلسطيني بكل قوة، مؤكدة أن قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه.