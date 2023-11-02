شاهد قوات إسرائيلية تقتحم رام الله وتطلق النار صوب "العربية"

تواصل القوات الإسرائيلية شن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وتنفيذ عدة اقتحامات في رام الله ونابلس وعدة مخيمات، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

وفي أحدث اقتحام رصدته كاميرا "العربية" و"الحدث"، الخميس، توغل جنود إسرائيليون في منطقة رام الله، وأطلقوا الرصاص في عدة اتجاهات، واستهدفوا منطقة بث لـ"العربية" و"الحدث" على سطح أحد المباني. وانسحب الجنود الإسرائيليون في وقت لاحق من وسط رام الله.

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رصاص إسرائيلي يصيب مكان البث المباشر للعربية في رام الله#العربية pic.twitter.com/S3OBlNohO2 — العربية (@AlArabiya) November 2, 2023



وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، مضيفة أن مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.

وأضافت أن الاقتحامات شملت أيضا مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين.

وأفاد موقع فلسطين اليوم أنه تم اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

والخميس شهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، كما أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة، فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.

شهود عيان: مستوطنون يشنون سلسلة هجمات في الضفة الغربية

هذا، وقال شهود عيان اليوم الخميس إن عددا من المستوطنين نفذوا هجمات على الفلسطينيين في أكثر من موقع بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب مقتل إسرائيلي جراء عملية إطلاق نار قرب طولكرم.

وأوضح الشهود لوكالة أنباء العالم العربي أن مجموعة من المستوطنين هاجمت فلسطينيين عند قرية جيت القريبة من نابلس، حيث حاولت مهاجمة مزارعين في حقولهم وأحرقت أشجار زيتون.

وبحسب الشهود، فإن مجموعة أخرى هاجمت فلسطينيين بالقرب من بلدة دير شرف في محافظة نابلس، في حين وقعت هجمات أخرى في بلدة دوما بالمحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل مستوطن جراء عملية إطلاق نار استهدفت سيارة قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية ما أدى إلى انقلابها.