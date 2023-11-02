فيديو لحريق ضخم بمستوطنة حدودية مع لبنان.. وكتائب القسام تتبنى

انتشرت مقاطع فيديو تظهر اندلاع حرائق جراء قصف تعرضت له مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل. وذكرت مصادر إسرائيلية وقوع عدد من الإصابات. وتبنت كتائب القسام لاحقا الهجوم. وقالت إنها قصفت كريات شمونة بشمال إسرائيل باثني عشر صاروخا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين في قصف من لبنان على الحدود الشمالية.

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واشتدت حدة التوتر على الجبهة الجنوبية عصر اليوم حيث نفذ "حزب الله" سلسلة استهدافات لمواقع إسرائيلية في جب لكحيل المقابل لمارون الراس والمرج الواقع بين مستوطنتي مرغليوت ومسكفعام. وقد أكد الإعلام الاسرائيلي أن الحزب قد استخدم خلال معارك اليوم لأول مرة المسيرات كأداة للهجوم الأمر الذي أكده حزب الله في بيانه لاحقا.

وردًا على هذا الاستهداف، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الضهيرة الحدودية، وقصف منزلًا في الحي الغربي في ميس الجبل.

كما أُفيد عن سقوط 3 قذائف إسرائيلية عيار 155 على بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا، ولم تنفجر.

وتعرضت أطراف بلدة عيترون في منطقة المحابر مقابل موقع المالكية لقصف مدفعي إسرائيلي.

ذكر تلفزيون المنار التابع للحزب اليوم الخميس أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان. وقال التلفزيون إن المناطق المستهدفة شملت اللبونة في ⁧الناقورة⁩ وأطراف طيرحرفا⁩-شيحين⁩ وعيترون⁩ بجنوب البلاد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد خلال الساعة الماضية عدة عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه قام بضرب عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق النار.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إسرائيل وسعت نطاق هجماتها على جنوب لبنان إلى مناطق لم يصلها القصف منذ حرب 2006. وقالت الوكالة الرسمية "وسع العدو الإسرائيلي من رقعة اعتداءاته للمرة الثانية خلال أسبوع وطاول للمرة الأولى منذ حرب (يوليو) تموز 2006 الأطراف الغربية لبلدة يحمر - الشقيف".

وأضافت أن قذيفتين مدفعيتين "سقطتا على طريق الوادي المؤدي إلى النهر في منطقة مفتوحة قرب المنازل السكنية من دون وقوع أي إصابات.