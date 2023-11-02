كندا: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس لكن ليس على حساب الفلسطينيين

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الأربعاء، إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين.

كما أضاف على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "نشعر بقلق عميق إزاء الأثر الكارثي (للحرب) على المدنيين خاصة الأطفال في غزة، وندعو إلى هدنة إنسانية حتى يتسنى إدخال المساعدات".

مادة اعلانية

ودعا ترودو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس".

وقال إن كندا تعمل على إخراج رعاياها وجميع الرعايا الأجانب من غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 8805 قتلى، معظمهم من المدنيين.

كما كشفت الوزارة إصابة أكثر من 24 ألف شخص.