مندوب روسيا بمجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية في غزة قد تشعل حريقا إقليميا

في ظل القصف المتواصل على قطاع غزة، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، اليوم الأربعاء، من عملية إسرائيل البرية في قطاع غزة.

وقال إن العملية "لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة بل قد تؤدي لحريق إقليمي".

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وكانت المروحيات الإسرائيلية ألقت في وقت سابق اليوم منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.

لاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي خارطة لتوغله في بيت حانون وأم النصر وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة.

وأوضحت الخارطة توغل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وصولا لشارع 10 وجحر الديك تجاه صلاح الدين.

حصار مطبق.. وقصف مكثف

يذكر أن إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على قطاع غزة، ودكته بالقصف المكثف والضربات الجوية وبدأت تنفيذ عمليات توغل برية في رد انتقامي على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.