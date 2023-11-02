نتنياهو: الكثير من الخسائر بصفوف قواتنا لكننا مصممون على تحقيق أهداف حربنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي حماس في النصف الشمالي من القطاع. وأضاف في بيان أصدره مكتبه "نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة واجتزنا أطراف مدينة غزة. نحقق تقدما". وأضاف قائلا: "الكثير من الخسائر في صفوف قواتنا لكننا مصممون على تحقيق أهداف حربنا".

ونقل إعلام إسرائيلي عن مكتب نتنياهو قوله إنه لم يوافق على دخول أي شحنات وقود إلى غزة.

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وفي وقت سابق، أبدى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي استعداده اليوم الخميس لتخفيف الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الوقود لقطاع غزة في وقت الحرب، قائلا إنه إذا نفد الوقود من المستشفيات هناك فمن الممكن إعادة تزويدها بالإمدادات ولكن تحت رقابة.



وفي أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس عبر الحدود يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، حاصرت إسرائيل غزة وشنت هجوما مضادا. وسمحت بدخول مساعدات إنسانية لكنها تستبعد واردات الوقود، مشيرة إلى وجود حاجة لحرمان حماس منه.

وتطلق المستشفيات في القطاع الفلسطيني إنذارات متزايدة بشأن تراجع إمدادات الكهرباء لديها.

وقال هاليفي خلال ظهور عبر التلفزيون ردا على سؤال من صحفي "لاحظوا أنهم يقولون لنا منذ أكثر من أسبوع إن الوقود سينفد في المستشفيات غدا. ولم ينفد حتى الآن". وأضاف "سننتظر عندما يأتي ذلك اليوم (الذي ينفد فيه الوقود). سيتم نقل الوقود، تحت المراقبة، إلى المستشفيات. سنفعل كل ما هو مطلوب لضمان عدم وصوله إلى البنية التحتية لحماس، وأنه لن يخدم في نهاية المطاف أهداف الحرب بل الاحتياجات الحقيقية فيما يتعلق بعلاج المرضى".

وفي إشارة إلى أن إسرائيل مستعدة لتصعيد الحرب، بما في ذلك ضد حلفاء حماس في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة، قال هاليفي إن القوات الجوية تستخدم حاليا أقل من نصف قدراتها.

وأعرب عن تقديره لدعم الولايات المتحدة التي أرسلت تعزيزات بحرية إلى المنطقة. وقال دون الخوض في تفاصيل "هذه الشراكة مهمة. يمكنها أن تصل إلى قضايا الحوار وتبادل معلومات المخابرات ويمكنها أيضا أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك".