وزيرة الداخلية الألمانية تعلن حظر أنشطة حركة حماس

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا حظرت اعتبارا من أمس الأربعاء أنشطة حركة حماس الفلسطينية، وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وحماس مدرجة بالفعل على قوائم المنظمات الإرهابية في ألمانيا.

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وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل". وأضافت أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون. وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.

قرار الحكومة الألمانية يضاف إلى تصنيف ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحركة حماس كمنظمة إرهابية، ويأتي وسط ارتفاع أصوات في ألمانيا تطالب بإغلاق ومنع مراكز إسلامية وفعاليات مؤيدة لحماس.