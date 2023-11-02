الشرق الأوسط
وزيرة الداخلية الألمانية تعلن حظر أنشطة حركة حماس
كذلك حظرت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا حظرت اعتبارا من أمس الأربعاء أنشطة حركة حماس الفلسطينية، وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.
وحماس مدرجة بالفعل على قوائم المنظمات الإرهابية في ألمانيا.
مادة اعلانية
وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل". وأضافت أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون. وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.
قرار الحكومة الألمانية يضاف إلى تصنيف ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحركة حماس كمنظمة إرهابية، ويأتي وسط ارتفاع أصوات في ألمانيا تطالب بإغلاق ومنع مراكز إسلامية وفعاليات مؤيدة لحماس.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً.. ورشقة صواريخ تستهدف أسدودالقصف الإسرائيلي طال مدرسة تابعة لـ"الأنروا" في غزة.. وارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17 العرب والعالم
-
الجيش الإسرائيلي: نواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعةالمتحدث قال إن الجيش سيواصل الدفاع عن الحدود الشمالية برا وبحرا وجوا العرب والعالم
-
اليابان تواصل تصريف مياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما في المحيطلقيت عمليات تصريف المياه المعالجة معارضة قوية من جانب نقابات صيادين، ودول مجاورة من بينها كوريا الجنوبية والصين العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية