أعنفه في بيت لاهيا.. تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، مساء الخميس، وكان أعنفه في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.

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وأشارت مصادر أولية إلى سقوط عدد من القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية".

وبحسب هغاري، فإن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

انقطاع الاتصالات الهاتفية

يأتي ذلك فيما انقطعت، مساء يوم الخميس، الاتصالات الهاتفية عن قطاع غزة مرة أخرى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

والأربعاء، قالت شركتا الاتصالات الفلسطينية و"جوال" إن كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة انقطعت.

وذكرت الشركتان في تغريدتين منفصلتين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن انقطاع الخدمات نجم عن تعرض المسارات الدولية التي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الاتصالات وخدمات الإنترنت انقطعت في العديد من المرات خلال الفترة الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.