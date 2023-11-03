لبحث جهود وقف الحرب.. وزراء خارجية 5 دول عربية يلتقون بلينكن في عمّان

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم غد السبت، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

وذكر أن الوزراء سيعقدون بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

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الهدنة الإنسانية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهدنة الإنسانية يمكن أن تكون آلية حاسمة لحماية المدنيين مع تمكين إسرائيل من هزيمة حماس، مضيفاً أن الهدنة موضوع مهم للمناقشة مع القادة الإسرائيليين في اجتماعاته اليوم الجمعة.

وفي حديثه للصحفيين في تل أبيب، أضاف بلينكن أن الهدنة الإنسانية ستساعد في وصول المزيد من المساعدات إلى غزة وتساعد الدول على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن، لكنه قال إن التفاصيل الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وقال إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة. وأوضح بلينكن للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل "نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة".

الحق والواجب

وفي وقت سابق، أكد بلينكن الجمعة أن لإسرائيل "الحق وواجب" الدفاع عن نفسها بينما تواصل هجومها البري والجوي على قطاع غزة.

وقال بلينكن للصحافيين أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب "ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها.. للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".

وشنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد أن نفذ مقاتلوها في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص في ذلك اليوم.

وذكر مصدر لـ"سي.إن.إن" أن بلينكن سيحث إسرائيل على وقف مؤقت للغارات الجوية على غزة "للسماح بالوساطة".

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله اليوم الجمعة إن إسرائيل ترفض دخول الوقود إلى قطاع غزة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عقب لقاء نتنياهو مع بلينكن "لن يدخل الوقود إلى قطاع غزة".

ونسبت الصحيفة لوزير الخارجية الأميركي تأكيده على أهمية بذل كل الجهود "لحماية المدنيين المحاصرين في القتال" بقطاع غزة.

ولدى وصوله إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، قال بلينكن إنه سيناقش مع مسؤولين إسرائيليين مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سوف يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت أمس الخميس، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي بلينكن غدا السبت في عمّان للتأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما يستمر التصعيد والاقتتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس منذ 4 أسابيع دون توقف، وصل بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، في إطار جولة إقليمية جديدة، على أن ينتقل إلى الأردن الذي استدعى سفيره في تل أبيب احتجاجا على قصف غزة.