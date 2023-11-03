الإمارات تحذر من خطر اتساع حرب غزة.. وتضغط لوقف إطلاق النار
أكدت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي في مؤتمر سياسي بالعاصمة أبوظبي "ضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان"
حذرت الإمارات، اليوم الجمعة، من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى المنطقة، وقالت إنها تعمل "بلا هوادة" لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.
وقالت وزيرة الدولة نورة الكعبي في مؤتمر سياسي بالعاصمة أبوظبي: "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان".
وتابعت: "خطر الامتداد إقليميا والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف".
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 32 ألفاً.
وشنت حركة حماس هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، قضى فيه حوالي 1400 إسرائيلي، وترد إسرائيل بحملة قصف جوي غير مسبوقة أزالت مناطق سكنية بكاملها في قطاع غزة.
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