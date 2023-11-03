الجيش الإسرائيلي: تسجيلات تؤكد أن حماس لديها نصف مليون لتر وقود تحت مستشفى الشفاء

في اليوم الثامن والعشرين للحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وجود تسجيلات تؤكد أن حماس لديها نصف مليون لتر وقود تحت مستشفى الشفاء، لافتاً إلى استعداد قواتهم للرد على كل مصادر النيران بالجبهة الشمالية.

كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي مستمر في التوغل بقطاع غزة وملاحقة عناصر حماس التي تأكد أن بحوزتها 241 أسيراً إسرائيلياً، موضحاً أنه سيرد على أي شيء يحدث على الحدود الشمالية اليوم وفي الأيام المقبلة.

مادة اعلانية

وكان مدير مستشفى الشفاء بغزة حذر في وقت سابق اليوم الجمعة، من أن المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى قد توقف، كاشفا أنه تم إطفاء الكهرباء في بعض أقسام المستشفى بسبب نفاد كمية الوقود.

ودعا مدير المستشفى النازحين والمرضى إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، مطالبا العالم بإمداد مستشفيات غزة بالوقود فورا قبل فوات الأوان.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت من جهتها عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 32 ألفاً، وكانت منظمة اليونيسف قد قالت إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال.

وشددت القوات الإسرائيلية تطويقها لمدينة غزة اليوم الجمعة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل للضغط من أجل "هدنة إنسانية"، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة المحاصرة.