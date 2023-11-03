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آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من غزة - فرانس برس.png
آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

تصرف "غير مسؤول" للجيش الإسرائيلي.. كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة

إعلام إسرائيلي: مسؤولون كبار في الجيش قالوا إن جميع الأطراف تصرفوا في الموقف "بشكل غير مسؤول" سواء الجنرال أو الجنود

العربية.نت، وكالات
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كشفت القناة 13 الإسرائيلية، النقاب عن حادث على حدود غزة كاد يتسبب في مقتل أحد جنرالات الجيش.

وذكرت القناة أن الجنرال إيتان فيروف كان قد وصل إلى أحد حواجز الجيش المحيطة بقطاع غزة، وطلب منه الجنود المتمركزون في المكان الانتظار حتى يتم التصريح له بالمضي في طريقه، وفقا للإجراءات المتبعة.

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إلا أن فيروف، الذي كان يرغب في الوصول بسرعة إلى إحدى القواعد العسكرية في المنطقة، لم ينتظر للحصول على الموافقة، وقرر اختراق الحاجز، فتصدى له الجنود وأطلق أحدهم النار في الهواء.

ووفقا لما ذكرته القناة عبر موقعها الإلكتروني، فإن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي أبلغوها بأن جميع الأطراف تصرفوا في الموقف "بشكل غير مسؤول" سواء الجنرال "الذي لم يعط أهمية للحاجز" أو الجنود الذين أطلقوا النار في الهواء.

ونقلت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول إن "الحادث معروف، وتم تشديد الإجراءات المتعلقة بالموضوع".

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