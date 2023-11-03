عشرات القتلى بقصف محيط 3 مستشفيات.. والجيش الإسرائيلي يقر باستهداف سيارة إسعاف

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باستهداف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة.

ومضى الجيش الإسرائيلي، قائلا إنها كانت "تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس".

مادة اعلانية

بينما أعلنت حركة حماس، أن القصف أدى إلى "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى".

وتظهر صور التقطتها وكالة "فرانس برس" مدنيين مضرجين بالدماء حول سيارة إسعاف مدمرة.

كما تظهر مقاطع فيديو صورتها وكالة "فرانس برس"، مدنيين يحملون جرحى وجثثا مضرجة بالدماء، فيما كان آخرون ممددين على الأرض جراء شدة القصف الذي استهدف مركبات متوقفة على جانب الطريق.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه "يشعر بصدمة عميقة".

وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نقولها مجددا: يجب حماية المرضى ومقدمي الرعاية والمؤسسات وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات. دائما".

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، عن "صدمتها"، لأن القصف استهدف "مرضى كان من المقرر إجلاؤهم إلى بر الأمان".

ثلاث مستشفيات

استهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ثلاث مستشفيات، هي الشفاء والقدس والإندونيسي.

وأفاد مراسل العربية، بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لسيارات إسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء لـ العربية إن القصف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف مخالف لكل القوانين الدولية، مؤكدا مقتل 13 شخصا وإصابة 65 جراء القصف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف.

وأكد المسؤول أن عدم وجود كهرباء سيقتل المصابين، وأن الطواقم الطبية تعمل تحت ضغط نفسي رهيب، لافتا إلى أن مستشفيات غزة لا يمكنها تحمل هذا العدد المهول من المصابين، سيما وأن معظم الأدوية المستخدمة في العمليات نفدت.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء أن هناك جرحى قتلوا بسبب عدم توفر أماكن لعلاجهم، وأن المستشفى يعاني من اكتظاظ الجرحى.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة قوله، اليوم الجمعة، إن 60 فلسطينياً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على بوابة المجمع الواقع غرب مدينة غزة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

مدير مستشفى الشفاء لـ #العربية: مقتل 13 وإصابة 65 جراء القصف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف pic.twitter.com/oLpjIxClWn — العربية (@AlArabiya) November 3, 2023

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "في تمام الساعة 16:30 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية على شارع الرشيد في الجانب الغربي من غزة، والهدف كان مجموعة من سيارات الإسعاف العائدة من مهمة لنقل الجرحى إلى معبر رفح، ومن بينها سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير المجمع قوله إن هناك قتلى بين الطواقم الطبية نتيجة القصف.

وقالت حركة حماس في بيان، إن إسرائيل ترتكب مجددا "مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصف سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وكذلك القصف المتعمّد على محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في الوقت نفسه".

وأضاف: "نحمّل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجزرة.. ونحذّر من إقدام المحتل على ارتكاب المزيد من المجازر باستهداف المدنيين والمنشآت الطبية".

وقبيل ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مئات الحالات الخطيرة والحرجة في مجمع الشفاء بحاجة إلى نقلها لخارج غزة، مطالبة بممر إنساني آمن لخروج حالات الإصابة الخطيرة والحرجة إلى مصر.

الصحة في #غزة: نطالب الصليب الأحمر بمرافقة سيارات إسعاف إلى جنوب قطاع غزة #العربية pic.twitter.com/QuhPJ7qpzt — العربية (@AlArabiya) November 3, 2023

وزارة الصحة في غزة أضافت بالقول: "سنحرك قافلة من سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين عبر الطريق الساحلي إلى رفح.. ونطالب الصليب الأحمر بمرافقة سيارات الإسعاف إلى جنوب قطاع غزة".

الصحة في غزة: مئات الحالات الخطيرة والحرجة في مجمع الشفاء بحاجة إلى نقلها لخارج غزة#العربية pic.twitter.com/xtKkXedseR — العربية (@AlArabiya) November 3, 2023

وقبلها، قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن إجمالي عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9227 منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 3826 طفلا.

وأوضح المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحافي أن من ضمن القتلى 2405 نساء، لافتا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 23 ألفا و516.

وأضاف أن 196 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وناشد القدرة كافة الأطراف "العمل الفوري والتدخل العاجل لتوفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة".