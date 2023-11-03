قتلى وجرحى في انفجار استهدف الشرطة بباكستان

انفجرت قنبلة مزروعة في دراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة للشرطة في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل و20 جريحا آخرين اليوم الجمعة، حسب ما ذكرت الشرطة.

وأعلنت السلطات الباكستانية في مدينة ديره إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خواه، مقتل 5 أشخاص وجرح 20 آخرين بينهم عناصر في الشرطة في انفجار وقع في أحد شوارع المدينة، ووقع الانفجار على أحد الطرق التي تتردد على دوريات قوات الأمن في المنطقة المحاذية للحزام القبلي القريب من الحدود مع أفغانستان.

مادة اعلانية

وبدأت السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الانفجار، ورجحت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت على دراجة نارية كانت تستهدف مركبة تقل عناصر في الشرطة إلى مكان عملهم، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يأتي ذلك في ظل تزايد الهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن منذ بداية العام الجاري.