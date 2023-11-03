قصف روسي لأهداف مدنية قرب خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا

قصفت طائرات روسية مسيرة أهدافا مدنية ما أدى لاندلاع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة قرب خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وقال مسؤولون إنهم يعملون على التأكد من عدم سقوط ضحايا.

وكتب أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف على تليغرام، إن الهجمات استهدفت بنية تحتية مدنية في المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أيضاً، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم حوالي الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".

وكانت القوات الروسية استهدفت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية أمس الخميس، وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه: "تم استهداف مركز للتحكم والقيادة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "صباح يوم 2 نوفمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود واعترضت 5 منها فوق أراضي جمهورية القرم".