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كوريا الشمالية تزعج جيرانها بإطلاق الصواريخ
تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع العسكري بعد اختبار صاروخي أميركي

معلق عسكري كوري شمالي: الاختبار الصاروخي الأميركي فشل، ولكن حضور "العصابة العسكرية العميلة" الكورية الجنوبية يظهر أن الأسلحة النووية تستهدف كوريا الشمالية

سيول - رويترز 
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية تعتزم تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في مواجهة الترسانة النووية الأميركية التي تستهدفها، وانتقدت في الوقت نفسه الولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأطلق سلاح الجو الأميركي صاروخا من طراز مينتمان 3 له قدرات نووية من قاعدة في كاليفورنيا يوم الأربعاء، إلا أنه جرى تفجير الصاروخ بعد رصد خلل. وحضر الاختبار مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية في أول زيارة لهم من نوعها منذ عام 2016.

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وقال معلق عسكري كوري شمالي إنه على الرغم من فشل الاختبار، فإن حضور "العصابة العسكرية العميلة" الكورية الجنوبية يظهر أن الأسلحة النووية الأميركية كانت موجهة إلى كوريا الشمالية.

ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المعلق - الذي لم تذكر اسمه - أن كوريا الشمالية "ستواصل كعادتها نشاطها العسكري لتعزيز الردع وضمان الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".

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