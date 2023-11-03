نتنياهو يهدد نصر الله: الخطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك تخيله

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلا "أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله". فيما قال البيت الأبيض أن على حزب الله ألا "يسعى الى استغلال" الحرب بين اسرائيل وحماس. واضاف البيت الأبيض أنّ "الولايات المتّحدة لا تُريد أنّ ترى هذا الصراع يمتدّ إلى لبنان".

وحذر نصر الله إسرائيل بأنها سترتكب "أكبر حماقة" إذا هاجمت لبنان، وأن التصعيد على الحدود مرهون بسلوك إسرائيل تجاه لبنان. وشدد نصر الله على أن كل الخيارات مطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت. وأردف نصر الله يقول: "إن القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقق، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب".

مادة اعلانية

إلى ذلك، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه سيمضي قدما في هجوم عسكري مدمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

جاء حديث نتنياهو يوم الجمعة بعد وقت قصير من لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يضغط على إسرائيل من أجل وقف مؤقت لهجومها بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة. كما حث بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وسط هجماتها.

وفي بيان للصحفيين يوم الجمعة، قال نتنياهو إن إسرائيل مستمرة "بكل قوتها" و"ترفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل عودة الرهائن إلينا".

وكانت حماس قد أسرت نحو 240 شخصا في هجومها عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين أول، والذي أدى إلى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وأدى الهجوم إلى مقتل حوالي 1400 شخص في إسرائيل، في حين قتل أكثر من 9000 شخص في غزة منذ بدأت إسرائيل ضربها في نفس اليوم، وفق مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وفي السياق، قال تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة ارتفع إلى 25 جنديا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "قنصت" جنديا إسرائيليا في شمال بيت حانون بقطاع غزة.

وفي بيان منفصل، ذكرت الكتائب أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى. وقالت كتائب القسام إن عناصرها باغتت أيضا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا، وقتلت أربعة جنود "من مسافة صفر".

وكان نتنياهو قد ذكر قبل يومين أن الجيش حقق إنجازات مهمة خلال الحرب على قطاع غزة لكنه مني أيضا بخسائر "مؤلمة"، في إشارة إلى مقتل جنود في استهداف آلياتهم المدرعة في غزة.