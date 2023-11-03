9 قتلى فلسطينيين في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي في ليلة واحدة
5 قتلى فلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها خلال الساعات الماضية
ارتفع عدد القتلى برصاص قوات إسرائيلية بالضفة الغربية خلال ليل الخميس وفجر الجمعة إلى 9 فلسطينيين، بحسب مراسل العربية. وسقط الضحايا خلال اشتباكات ومواجهات ترافقت مع اقتحامات وعمليات اعتقال.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية إن أحدث الضحايا يدعى معتز أبو الندى، 26 عاما، وقُتل برصاص القوات الإسرائيلية في جنين.
وأشارت إلى أن مقتل أبو الندى يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها خلال الساعات الماضية إلى خمسة.
وفي وقت سابق، قتل الجيش الإسرائيلي 4 شبان في جنين، اثنان منهم في غارة جوية خلال محاولات تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في جرافات إسرائيلية قامت بتدمير شوارع وبنى تحتية في المدينة.
وسقط مواطنان برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى سقوط الجرحى، بعضهم في حالة خطيرة، كما منعت القوات الإسرائيلية وصول سيارات الإسعاف للموقع.
وفي بلدة كفر راعي جنوب جنين، داهمت القوات الإسرائيلية عدة منازل، ومن بينها منزل لأسير محرر يدعى بلال ذياب، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأفادت مصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت شوارع طولكرم بآليات عسكرية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، وقتلت فلسطينيا.
وفي نابلس، أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق.
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