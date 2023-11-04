14 من أعضاء الشيوخ الديموقراطيين يدعون إلى وقف الحرب في غزة

وجه 14 عضوا من مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديموقراطي رسالة يدعون فيها إسرائيل لوقف اطلاق النار والعمل على تجنب استهداف المدنيين.

وحثت إدارة بايدن إسرائيل لأسابيع على إعطاء الأولوية لسلامة سكان غزة أثناء انتقامها من حماس. لكن هذه الضغوط ارتفعت خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن قام الديمقراطيون بتعزيز الرسالة.

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ويتواجد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إسرائيل للتحدث بصراحة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريقه. وكان السبب الرئيسي لاجتماع بلينكن الثالث مع نتنياهو منذ بدء الحرب هو التوسط في هدنة إنسانية في القتال حتى تتمكن المساعدات الحيوية من الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من حملة القصف الإسرائيلية.

وقال بلينكن اليوم خلال زيارته: "لقد قدمنا ​​لإسرائيل نصيحة لا يمكن أن يقدمها إلا أفضل الأصدقاء بشأن كيفية تقليل الوفيات بين المدنيين، مع الاستمرار في تحقيق أهدافها المتمثلة في العثور على إرهابيي حماس والقضاء عليهم والبنية التحتية للعنف الخاصة بهم".

وتعتبر تصريحًات كهذه الصادرة عن مسؤول أمريكي كبير، وخاصة شخص مقرب جدًا من الرئيس جو بايدن، تحمل بالفعل وزنًا كبيرًا. وزاد من قوة الرسالة أكبر عندما رددها الديمقراطيون البارزون، بالاضافة إلى الانتقادات السابقة من المشرعين المتقدمين.

وشكك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديموقراطي بريان شاتز في هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على كل عضو في حماس خلال مقابلة مع بوليتكو. وقال إنه يجب ترك شيء من غزة لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني ودعا إلى هدنة إنسانية. وأضاف "إن القتال ليس استراتيجية، والغضب ليس استراتيجية، والغضب العادل على الرغم من أنه قد يكون عادلاً ليس استراتيجية."

وأصدر السيناتور كريس مورفي الذي يقود لجنة الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بيانًا صارمًا يوم الخميس قال فيه إن "المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين داخل غزة غير مقبول، أحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في نهجها والتحول إلى حملة أكثر وضوحا وتناسبا لمكافحة الإرهاب".

وقُتل أكثر من 9000 فلسطيني منذ رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تقودها حماس، منهم ما يقرب من 4000 طفل. وقال أحد الموظفين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مثل الآخرين الذين منحوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية، إن مورفي يعتقد أنه "كصديق لإسرائيل، كان عليه أن يقول شيئًا" مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وبعد ساعات، اجتمع 14 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان مشترك يحثون على وقف القتال، والذي صاغه إلى حد كبير السيناتور الديموقراطي تيم كاين وفقًا لأحد مساعدي أحد الموقعين.

وقالوا إن "الفشل في توفير الحماية الكافية للمدنيين غير المقاتلين يهدد بتصعيد كبير للصراع في المنطقة ويلحق أضرارا جسيمة بآفاق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال موظف ديمقراطي ثالث في مجلس الشيوخ أن المشرعين قرروا إصدار الرسالة بعد الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

ولا يبدو أن الضغط حتى الان يعمل ، وأصر نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم على أن الحملة الإسرائيلية ستستمر بكامل قوتها حتى تطلق حماس سراح جميع الرهائن، مؤكدا أنه قال ذلك لبلينكن مباشرة.

ويقول المنتقدون إن الإدارة تعتمد على الكلمات لحمل إسرائيل على تغيير مسارها وفشلت في فرض أي تكاليف حقيقية على الحليف. وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الخميس في المملكة المتحدة: لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها"

ومع ذلك، يبدو الديمقراطيون أكثر اتساقًا في قناعتهم بحماية المدنيين الآن أكثر من أي وقت آخر في الحرب.