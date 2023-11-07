ارتفاع القتلى بالضفة لـ163.. والجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 163 منذ 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، انسحبت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ من مخيم جنين في الضفة الغربية بعد نصف ساعة فقط من اقتحامه. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وأضافت أن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

مادة اعلانية

هذا وقالت مصادر فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 45 فلسطينيا خلال سلسلة عمليات نفذها في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر لوكالة "أنباء العالم العربي" أن أكبر عمليات الاعتقال تمت في بلدات محافظة الخليل بجنوب الضفة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في بلدة السموع وحدها نحو 20 فلسطينيا.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات في محافظات أخرى بالضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل يوميا عشرات الفلسطينيين خلال عمليات تنفذها في الضفة الغربية.

مقتل وإصابة 3 فلسطينيين بالخليل

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا قتل وأصيب اثنان آخران برصاص القوات الإسرائيلية شمال الخليل في الضفة الغربية. وأضافت أن سعد نمر الفروخ (24 عاما) لقي حتفه، وأن أحد الشابين المصابين حالته حرجة.

وكانت مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة سعير شمال الخليل فجرا. وذكرت الوكالة أن عناصر الجيش أطلقت أعيرة نارية وقنابل الصوت والغاز صوب شبان خلال المواجهات.

اقتحام مخيم طولكرم

وقبلها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أصيبوا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية فجرا.

وذكرت الوكالة أن شابين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية، كما أصيبت سيدة وشابان بالرصاص، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص بكثافة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، قالت اليوم إنها استهدفت آليات عسكرية وقوات إسرائيلية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية بعبوات ناسفة، وألحقت "إصابات مباشرة". وأضافت عبر حسابها على "تليغرام" أن عناصرها تخوض "اشتباكات عنيفة" ضد الآليات والقوات الإسرائيلية المتوغلة في طولكرم.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن شابا أصيب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ويخشى المجتمع الدولي اتساع نطاق النزاع، خصوصا في الصفة الغربية التي زارها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد.

والاثنين، قُتل ستة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطة الفلسطينية.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي في الضفة "للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح". وأحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية "لمزيد من الاستجواب".

ومنذ 7 أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أكثر من 2000 فلسطيني، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، مقتل شرطية متأثرة بجروحها إثر هجوم طعنا أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العمود، مع "تحييد" المهاجم.