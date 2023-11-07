الأمم المتحدة: قطاع غزة يقترب من "نقطة الانهيار" دون وقود

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" بدون إمدادات الوقود، مضيفا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودا.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه كان هناك "بعض التقدم" في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

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وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في نفس الإفادة "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار، محذّراً من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

ومنذ شهر بالتمام والكمال، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة ردا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس على البلدات الحدودية في إسرائيل وأوقع 1400 قتيل غالبيتهم من المدنيين الذين سقطوا في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.