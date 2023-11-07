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من قطاع غزة (أسوشييتد برس)
من قطاع غزة (أسوشييتد برس)
الشرق الأوسط

بدأ زيارة للشرق الأوسط.. مفوض أممي عن غزة: كان شهراً من المذابح

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بدأ جولته التي ستستغرق 5 أيام بالقاهرة حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري

رويترز
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مع دخول الشهر الثاني للحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام للتواصل مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال تورك في بيان "كان شهرا كاملا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس.. إن انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دورا رئيسيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".

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وقال مكتب تورك إنه في القاهرة، اليوم الثلاثاء، وسيزور رفح الواقعة على الحدود مع غزة غدا الأربعاء، قبل أن يسافر إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس.

ولدى وصوله القاهرة التقى تورك وزير الخارجية المصري سامح شكري وتناول اجتماعهما بحث التداعيات الإنسانية الكارثية بقطاع بغزة والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه قال شكري في الاجتماع إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف "الاعتداءات" الإسرائيلية على سكان غزة.

ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال استقباله المفوض الأممي إن من الضروري بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة".

كما شدد الوزير المصري على ضرورة إزالة "العوائق المتعمدة" التي يضعها الجانب الإسرائيلي، موضحا أن إدخال المساعدات "لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار".

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"مقبرة للأطفال"

وقبل ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حماية المدنيين "تتعين أن تكون الأهم" في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، محذرا من أن قطاع غزة يتحول إلى "مقبرة للأطفال".

وأضاف غوتيريش للصحفيين أن "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".

وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي. ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ولفت إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة، مشدداً على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والدواء.

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