دعوات الهدنة الإنسانية تتواصل.. الكرملين: الوضع الإنساني في غزة كارثي

دعت كل من روسيا وبريطانيا واليابان، اليوم الثلاثاء، إلى هدنات إنسانية تتخلل الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية للقطاع المحاصر.

ففي موسكو، دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، إلى "هدن إنسانية" خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي دوري "من المهم جدا أن تكون هناك هدن إنسانية خلال العملية الإسرائيلية في غزة"، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بالـ"كارثي".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، وبالطبع أن تتاح للمواطنين الروس الفرصة لمغادرة أراضي غزة، حيث يعمل دبلوماسيونا من أجل ذلك".

وكانت اليابان وبريطانيا دعتا، اليوم الثلاثاء، أيضا إلى "هدنة إنسانية" في غزة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع البلدين.

وجاء في بيان الوزيرين الياباني والبريطاني أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام العادل والدائم"، لكن البيان أكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها في المنطقة".