الدفاعات الجوية الروسية تعلن اعتراض صاروخين و33 مسيرة خلال 24 ساعة

تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخين من طراز "هيمارس" و33 مسيرة للقوات الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيانها: "تم اعتراض صاروخين من راجمات صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في...جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي...مقاطعتي زاباروجية وخيرسون"

وفي وقت سابق قالت إن كييف حاولت مهاجمة أهداف في روسيا بـ17 طائرة مسيرة، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 منها، واعترضت 8 أخرى فوق البحر الأسود وجمهورية القرم.

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وقالت الوزارة في بيان: "صباح اليوم 7 نوفمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة في روسيا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".

وكان حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، الذي عينته روسيا، قال في وقت سابق إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.

ولم تعلق أوكرانيا حتى الآن، لكن كييف كثفت هجماتها في الأشهر القليلة الماضية على البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تدمير" السفينة الروسية الكبيرة "أسكولد" في حوض بناء السفن في كيرتش بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وذلك بعد يومين من إعلان الجيش الأوكراني أنه شن "بنجاح" ضربات على هذه المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أوجه الشكر إلى جميع من ساهموا في تدمير السفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش".