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صور مباشرة لتمركز دبابات إسرائيلية عند حدود قطاع غزة
دبابات إسرائيلية متمركزة عند حدود قطاع غزة
الشرق الأوسط

كتائب القسام تعلن تدمير 5 دبابات وناقلة جند في شمال غزة

حركة حماس أعلنت أنها استخدمت قذائف من طراز "الياسين 105" لقصف الآليات العسكرية الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ

العربية.نت
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أجزاء من قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان أنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة) بقذائف "الياسين 105".

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وفي بيان لاحق قالت إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105".

دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
من 3
  • دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
  • دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
  • دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
(3 صور)
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة

وكانت الكتائب أعلنت أمس الاثنين تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية جزئياً أو كلياً خلال 48 ساعة.

هذا وقال شهود عيان إن اشتباكات ضارية اندلعت بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ اليوم.

وذكر أحد الشهود لوكالة أنباء العالم العربي أن "مجموعات مسلحة فلسطينية وصلت بتعزيزات إلى مخيم الشاطئ للتصدي للتوغل الإسرائيلي في المنطقة".

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في المقابل قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه سيطر على موقع عسكري لحماس شمال قطاع غزة، أمس الاثنين، وإنه عثر فيه على قاذفات مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية، على حد قوله.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المكان الدقيق لهذا الموقع. كما لم يصدر عن حركة حماس ما يؤكد ما صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، إلى استمرار القتال مع عناصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات العسكرية المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في عدة محاور شمال قطاع غزة.

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