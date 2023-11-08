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People attend a rally outside the Knesset, Israel's parliament, to put pressure on the government to secure the release of the hostages held by Palestinian Islamist group Hamas in Gaza, on the one-month anniversary of the October 7 attack by Hamas, in Jerusalem November 7, 2023 REUTERS/Ronen Zvulun
صور عدد من المحتجزين لدى حماس
الشرق الأوسط

أهالي محتجزين بغزة يلجأون لاستصدار جوازات أجنبية لأبنائهم

تهدف هذه الخطوة إلى محاولة حث الدول الأجنبية على التدخل لإفراجهم كما أنها تعزز من فرص إطلاق سراحهم في حال قررت حماس الإفراج عن مزدوجي الجنسية

العربية.نت
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن عائلات محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها من دول أخرى يمكن أن تعمل على محاولة إطلاق سراحهم.

وأضافت الهيئة أن بعض العائلات أنجزت هذه الخطوة، وهناك عائلات أخرى تسير في ذات الاتجاه. وأوضحت أن عدداً من المحتجزين في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 240 شخصاً، يحملون جوازات سفر أجنبية من 30 دولة.

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ويعتقد أهالي المحتجزين أن ازدواج الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تليين موقف حركة حماس تجاه بعض المحتجزين وإلى إطلاق سراح مزدوجي الجنسية منهم.

يذكر أنه يسهل على عدد كبير من الإسرائيليين الحصول على جواز سفر أجنبي، لأنهم بالأصل مهاجرون من دول أخرى.

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في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأربعاء، إن لجنة أهالي المحتجزين الإسرائيليين عبَّرت عن دعمها لأي مبادرة لوقف إطلاق النار المؤقت مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت أن تعقيب اللجنة جاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدنة مؤقتة.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها "نحن ندعم أي مبادرة لهدنة مؤقتة مقابل إطلاق سراح المختطفين".

وبحسب الصحيفة، تطالب اللجنة الحكومة بالالتزام بأن تكون أي تهدئة، لفترة قصيرة أو طويلة، مشروطة بالإفراج الفوري عن المختطفين. وأضافت الصحيفة أن هذه اللجنة "تعارض بشدة أي هدنة مقابل محادثات هدفها تضييع الوقت وممارسة حرب نفسية على أهالي المحتجزين"، بحسب تعبيرها.

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