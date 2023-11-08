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A police officer walks near a damaged residential building, amid Russia's attack on Ukraine, in the town of Avdiivka, Donetsk region, Ukraine October 17, 2023. REUTERS/Yevhen Titov
القوات الأوكرانية في أفدييفكا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: قواتنا تصد هجمات روسية في مواقع قتال متفرقة

هيئة الأركان العامة الأوكرانية تؤكد أن قواتها صدت 15 هجوماً بالقرب من كوبيانسك شمال شرق البلاد و18 هجوماً بالقرب من مارينكا إلى الجنوب، كما صدت تسع هجمات في أفدييفكا

العربية.نت
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قال الجيش الأوكراني إن قواته صدت هجمات روسية في قطاعات متباعدة إلى حد كبير في ساحة الحرب واستعدت لمحاولة جديدة للسيطرة على مدينة أفدييفكا الواقعة شرق البلاد.

وتشن روسيا حملة بطيئة في المناطق الشرقية من خط المواجهة الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر بعد إخفاقها في محاولة التقدم نحو كييف في الأيام الأولى من الصراع. ولم تحرز أوكرانيا سوى تقدم محدود في الهجوم المضاد الذي تشنه في الشرق والجنوب منذ يونيو الماضي.

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وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن قواتها صدت 15 هجوماً بالقرب من كوبيانسك شمال شرق البلاد، و18 هجوماً بالقرب من مارينكا إلى الجنوب حيث تدور معارك منذ أشهر.

الدمار في كوبيانسك (أرشيفية)
الدمار في كوبيانسك (أرشيفية)

وصدت القوات تسع هجمات في أفدييفكا وبالقرب منها حيث شنت موسكو أحدث محاولة من بين عدة هجمات أطلقتها في منتصف أكتوبر.

وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن هطول الأمطار لعدة أيام حال دون أي تقدم روسي جديد في الوقت الراهن فيما وصفها "بالموجة الثالثة" من الهجوم الروسي على المدينة.

وقال باراباش إن القوات الروسية استهدفت مصنع فحم الكوك الضخم في المدينة بالمدفعية خلال الأسبوع المنصرم.

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وأشار إلى إجلاء آخر 16 عاملاً كانوا يعملون في المصنع، ولم يبق سوى طبيبين وأربع ممرضات في بلدة كان عدد سكانها 32 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وأصبحت أفدييفكا سمة مميزة لـ"المقاومة الأوكرانية" أمام روسيا، ويُنظر إليها على أنها بوابة إذا أرادت أوكرانيا استعادة المناطق الرئيسية في الشرق بما فيها مدينة دونيتسك على بعد 20 كيلومتراً.

وسقطت المدينة لفترة وجيزة عندما سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على مناطق واسعة من شرق أوكرانيا في عام 2014، واستعادت القوات الأوكرانية المدينة، وأقامت تحصينات كبيرة حولها لاحقاً.

وذكرت روايات روسية عن القتال أن قوات موسكو شنت ضربات على رجال وعتاد من الجانب الأوكراني في قرى قريبة من بلدة باخموت شرق البلاد التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي.

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