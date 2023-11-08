أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية والقدس لـ 2280 منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن شابا أصيب بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية. وأضافت أن ست آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الجامعة.

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وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة اقتحامات، واعتقل عددا من المواطنين في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية.

وفي الخليل جنوب الضفة، أصيب شاب بالرصاص، واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في المدينة، واعتقل عددا من المواطنين.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتحامات استهدفت أيضا مدينة أريحا، وقالت إن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر.

كما اقتحم الجيش قرية تل جنوب نابلس، واعتقل سيدتين هما والدة أسير وزوجته، واندلعت مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة كبيرة من الجيش المدينة من عدة محاور، بحسب الوكالة. وأضافت أن عدة آليات تابعة للجيش وفرق مشاة نفذت العملية وسط تحليق طائرات الاستطلاع.