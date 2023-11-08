الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس دائرة صناعة الأسلحة في حماس
بيان: أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لحماس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف محسن أبو زينة، الذي وصفه بأنه "رئيس دائرة صناعة الأسلحة" في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس.
לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בעומק הרצועה, לחסל מחבלים ולהכווין כלי טיס לתקיפות תשתיות טרור.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023
מטוס קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסל את מחסן אבו-זינה, ששימש כראש מחלקת התעשיות ואמצעי הלחימה במטה הייצור של חמאס>> pic.twitter.com/lub1CnzZ1S
وقال الجيش في بيان "قامت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس".
وأضاف البيان أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي حماس.
كما أعلن الجيش استهداف خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية، وقال "وجّه مقاتلونا طائرة هاجمت الخلية وقضت على عدد من الإرهابيين".
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