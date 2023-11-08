اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عنصر تابع لكتائب عز الدي القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - فرانس برس
عنصر تابع لحماس - تعبيرية
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس دائرة صناعة الأسلحة في حماس

بيان: أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لحماس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف محسن أبو زينة، الذي وصفه بأنه "رئيس دائرة صناعة الأسلحة" في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان "قامت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي حماس.

من هو يحيى السنوار الذي تسعى إسرائيل لتصفيته؟ الأخيرة الشرق الأوسط من هو يحيى السنوار الذي تسعى إسرائيل لتصفيته؟

كما أعلن الجيش استهداف خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية، وقال "وجّه مقاتلونا طائرة هاجمت الخلية وقضت على عدد من الإرهابيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط