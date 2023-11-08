بوتين: الوضع الحالي في العالم متوتر للغاية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الوضع في العالم الآن لا يزال متوتراً للغاية، حيث تتصاعد وتبرز بؤر صراع سابقة وجديدة في مناطق مختلفة.

وقال بوتين في رسالة فيديو للمشاركين في اجتماع أمناء مجلس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال صعباً ومتوتراً جداً، وفي عدد من المناطق تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر صراع جديدة".

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وأكد الرئيس الروسي أن المدنيين أول من يعانون من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوتين: "في الشرق الأوسط.. أثيرت موجة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، ويعاني منه أول من يعاني المدنيون".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على البلدات الحدودية في إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين سقطوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتم احتجاز أكثر من 240 أسيرا أيضاً في القطاع، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى في غزة 10,328 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الثلاثاء.

وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول أخرى في العالم إلى وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تدعمها واشنطن التي تدفع في اتجاه "توقف إنساني" لإطلاق النار، وتشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد، الاثنين، مطالبته بـ"وقف إطلاق نار إنساني يزداد إلحاحا ساعة بعد ساعة" في القطاع الذي أضحى "مقبرة للأطفال"، مضيفا "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية، بل إن البشرية في أزمة".