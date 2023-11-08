قصف إسرائيلي يطال جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف "قوة مشاة"

يسود التوتر، اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان حيث أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي ثلاث قذائف أصابت غابات في قضاء حاصبيا. كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدات جنوبية. ولا تزال المدفعية الاسرائيلية مستمرة بقصف مناطق عديدة في جنوب لبنان.

كذلك، أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسماع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

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من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف قبل ظهر اليوم قوة مشاة إسرائيلية في موقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد أنه تم استهداف هذه القوة "بالأسلحة المناسبة" في محيط قاعدة شوميرا، مضيفاً أنه أوقع فيها "إصابات مؤكدة".

وتشهد المنطقة الحدودية في لبنان تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل غداة شن حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عملية غير مسبوقة على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على غزة.

ويقصف حزب الله يومياً مواقع إسرائيلية حدودية، كما نفذت حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ عدّة من لبنان. وترد إسرائيل بقصف بلدات وقرى حدودية.

وأسفر التصعيد عن مقتل 83 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 61 مقاتلاً في حزب الله و11 مدنياً على الأقل، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس". من جهته أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدني.