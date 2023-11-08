قصف إسرائيلي يطال جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف "قوة مشاة"

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Israeli soldiers keep a position while troops train in the upper Galilee region of northern Israel near the border with Lebanon on November 8, 2023, amid increasing cross-border tensions between Hezbollah and Israel as fighting continues in the south with Hamas militants in the Gaza Strip. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS israel - lebanon - palestinian - conflict - border israel - lebanon - palestinian - conflict - border israel - lebanon - palestinian - conflict - border topshot - lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees topshot - israel - lebanon - palestinian - conflict - border lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - 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palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees A man sits outside a motorcycle repair shop along an alley at the Shatila camp for Palestinian refugees in the southern suburb of Beirut on November 7, 2023 amid ongoing battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas in the Gaza Strip. lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees Women walk past a mural showing the Arabic word Palestine along an alley at the Shatila camp for Palestinian refugees in the southern suburb of Beirut on November 7, 2023 amid ongoing battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas in the Gaza Strip. lebanon - palestinian - israel - conflict - refugees A schoolboy holds a Palestinian flag as he stands with others wearing Palestinian keffiyeh scarves during a sit-in protest at the Shatila camp for Palestinian refugees in the southern suburb of Beirut on November 7, 2023 amid ongoing battles between Israel and the Palestinian militant group Hamas in the Gaza Strip. lebanon - 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الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الشرق الأوسط

قصف إسرائيلي يطال جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف "قوة مشاة"

حزب الله يؤكد وقوع "إصابات مؤكدة" في استهدافه لقوة المشاة في محيط قاعدة شوميرا

العربية.نت
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يسود التوتر، اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان حيث أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي ثلاث قذائف أصابت غابات في قضاء حاصبيا. كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدات جنوبية. ولا تزال المدفعية الاسرائيلية مستمرة بقصف مناطق عديدة في جنوب لبنان.

كذلك، أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسماع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

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من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف قبل ظهر اليوم قوة مشاة إسرائيلية في موقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد أنه تم استهداف هذه القوة "بالأسلحة المناسبة" في محيط قاعدة شوميرا، مضيفاً أنه أوقع فيها "إصابات مؤكدة".

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وتشهد المنطقة الحدودية في لبنان تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل غداة شن حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عملية غير مسبوقة على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على غزة.

ويقصف حزب الله يومياً مواقع إسرائيلية حدودية، كما نفذت حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ عدّة من لبنان. وترد إسرائيل بقصف بلدات وقرى حدودية.

وأسفر التصعيد عن مقتل 83 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 61 مقاتلاً في حزب الله و11 مدنياً على الأقل، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس". من جهته أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدني.

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