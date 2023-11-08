كتائب القسام: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، إنهم وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها من الخدمة، وهي من الآليات التي دفعت بها إسرائيل للتوغل البري في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف الناطق العسكري لكتائب القسام "نضرب القوات الإسرائيلية وندمر الآليات ونوقع القتلى والإصابات، بينما يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات".

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واعتبر أن الكتائب بعد 33 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال قادرة على المواجهة، مضيفا أنهم يبشرون الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في الضفة وغزة والقدس، وفي كل الجبهات والساحات.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أجزاء من قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان أنها دمرت 15 آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون بغزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الكتائب في وقت سابق من اليوم تدميرها 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة) بقذائف "الياسين 105".

وفي بيان لاحق قالت إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105".

وكانت الكتائب أعلنت الاثنين تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية جزئياً أو كلياً خلال 48 ساعة.

هذا وقال شهود عيان إن اشتباكات ضارية اندلعت بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ اليوم.

وذكر أحد الشهود لوكالة أنباء العالم العربي أن "مجموعات مسلحة فلسطينية وصلت بتعزيزات إلى مخيم الشاطئ للتصدي للتوغل الإسرائيلي في المنطقة".