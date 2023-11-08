اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Belgian Vice-Prime Minister Petra De Sutter attends a media conference after a meeting of the National Security Committee regarding the COVID-19 situation and new relevant rules in Brussels, Friday, Feb 12, 2021. (Didier Lebrun, Pool via AP)
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي
الشرق الأوسط

مسؤولة بلجيكية رفيعة تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر لصحيفة "نيوسبلاد": "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني.. من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار".

مادة اعلانية

وتقصف إسرائيل غزة في إطار ردها على العملية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر. وخلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف قتيل. وتحولت الحرب إلى الحلقة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ أجيال.

جرحى إثر القصف الإسرائيلي لغزة
من 8
  • جرحى إثر القصف الإسرائيلي لغزة
  • سكان من غزة يهربون من القصف
  • الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
  • طفلة مصابة بسبب القصف الإسرائلية على غزة
  • طفل مصاب بسبب القصف الإسرائلية على غزة
  • سيارة إسعاف استهدفتها إسرائيل في غزة
  • سيدة تحتضن جثة طفلها الذي قتل بالقصف الإسرائيلي على غزة
  • جثث قتلى بسبب القصف في غزة
(8 صور)
جرحى إثر القصف الإسرائيلي لغزة
جرحى إثر القصف الإسرائيلي لغزة
سكان من غزة يهربون من القصف
سكان من غزة يهربون من القصف
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
طفلة مصابة بسبب القصف الإسرائلية على غزة
طفلة مصابة بسبب القصف الإسرائلية على غزة
طفل مصاب بسبب القصف الإسرائلية على غزة
طفل مصاب بسبب القصف الإسرائلية على غزة
سيارة إسعاف استهدفتها إسرائيل في غزة
سيارة إسعاف استهدفتها إسرائيل في غزة
سيدة تحتضن جثة طفلها الذي قتل بالقصف الإسرائيلي على غزة
سيدة تحتضن جثة طفلها الذي قتل بالقصف الإسرائيلي على غزة
جثث قتلى بسبب القصف في غزة
جثث قتلى بسبب القصف في غزة

وذكرت دي سوتر أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل (الذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي) فوراً.

"قتل المنازل يحدث الآن بغزة".. خبير أممي يحذر من "جريمة حرب"  العرب والعالم الشرق الأوسط "قتل المنازل يحدث الآن بغزة".. خبير أممي يحذر من "جريمة حرب" 

وأضافت أيضاً أنه يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت في الوقت نفسه إنه يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في عمليات القصف مع قطع تدفق الأموال إلى حماس.

وأردفت قائلةً: "إنها منظمة إرهابية. الإرهاب له تكلفة مالية ويجب فرض عقوبات على الشركات والأشخاص الذين يزودون حماس بالمال".

ومع دخول الحرب شهرها الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة ودول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نداءاتهم من أجل هدنة إنسانية في الأعمال القتالية للمساعدة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة حيث سويت مبان بالأرض وبدأت الإمدادات الأساسية في النفاد.

وبحسب المسؤولين فلسطينيين، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، 40% منهم من الأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط