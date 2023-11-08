مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وقال تورك عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن"، بحسب نص تصريحاته.

مادة اعلانية

وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".

وأوضح أن الوضع الحالي في قطاع غزة والمنطقة هو "الأكثر خطورة منذ عقود"، مشيرا إلى أن "أفعال أي طرف لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته القانونية في الصراع".

وكشف أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة "محدودة للغاية"، مؤكدا أن على إسرائيل التزامات في ضمان وصول الحد الأقصى من هذه المساعدات باعتبارها "قوة احتلال".

وأشار المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى أن "انقطاع الاتصالات في قطاع غزة له تأثيرات خطيرة على العاملين في القطاع الصحي".

وذكر المفوض أن "32 صحافيا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة خلال شهر".